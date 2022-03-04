EgyptAir приостановил полёты в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой

Египетский национальный перевозчик EgyptAir отменил все рейсы в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой полётов со стороны Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Полёты отменены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ", — пояснили в компании.

Там добавили, что в настоящее время прилагаются все усилия, чтобы найти решение проблемы и возобновить полёты в кратчайшие сроки. Также собеседник уточнил, что рейсы могут быть как восстановлены до 10 марта при благоприятном исходе, так и быть отложены на неопределённый срок.

При этом все рейсы "Аэрофлота" в Каир и обратно выполняются по расписанию.