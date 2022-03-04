EgyptAir приостановил полёты в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой
В компании добавили, что в настоящее время прилагаются все усилия, чтобы найти решение вопроса и возобновить полёты в кратчайшие сроки.
Египетский национальный перевозчик EgyptAir отменил все рейсы в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой полётов со стороны Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
"Полёты отменены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ", — пояснили в компании.
Там добавили, что в настоящее время прилагаются все усилия, чтобы найти решение проблемы и возобновить полёты в кратчайшие сроки. Также собеседник уточнил, что рейсы могут быть как восстановлены до 10 марта при благоприятном исходе, так и быть отложены на неопределённый срок.
При этом все рейсы "Аэрофлота" в Каир и обратно выполняются по расписанию.
Напомним, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Кроме того, Лайф писал, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Wikipedia