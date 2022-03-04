WP: Коллеги жёстко раскритиковали сенатора США Грэма за высказывание о Путине

Коллеги сенатора-республиканца Линдси Грэма в Конгрессе США жёстко раскритиковали его за призывы к убийству президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета The Washington Post.

В частности, издание приводит слова сенатора от Техаса Теда Круза, который назвал идею однопартийца Грэма "невероятно плохой". Он отметил, что американским высокопоставленным лицам ни при каких условиях не стоит опускаться до таких страшных призывов. Категорично отреагировала и другая коллега Грэма — республиканка Марджори Тейлор Грин. Она, в свою очередь, назвала его заявления "опасными и ненормальными".

"Нам нужны лидеры с холодной головой и твёрдым рассудком, а не кровожадные, воинственные политики, пытающиеся делать жёсткие заявления в "Твиттере" с призывами к убийствам. Американцы не хотят войны", — высказалась сенатор.

Отмечается, что ряд интернет-пользователей задались вопросом о том, не нарушает ли пост Грэма политику "Твиттера", направленную на борьбу с призывами к насилию. Однако руководство соцсети так и не дало ответов на запрос журналистов WP.