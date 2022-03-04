НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 20:56

Глава МВД Германии выступила против дискриминации людей с российскими корнями

Она признала, что такие случаи уже есть, и отметила, что правоохранители ФРГ будут одинаково защищать права граждан как с российским, так и с украинским происхождением.

<p>Глава МВД Германии Нэнси Фезер. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Глава МВД Германии Нэнси Фезер. Фото © ТАСС / ЕРА

Германия выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", – написала министр в "Твиттере".

Фезер подчёркивает, что правоохранители ФРГ будут проявлять бдительность в этом вопросе и одинаково защищать права людей как с российскими, так и с украинскими корнями.

"Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии", — заверила министр.

Москалькова: Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Бельгии и других стран ЕС

Москалькова: Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Бельгии и других стран ЕС

Как сообщал Лайф, ранее Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, которые находятся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев, из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. Запад также объявил о введении антироссийских санкций. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф следит за развитием событий.

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1