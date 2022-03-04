Глава МВД Германии выступила против дискриминации людей с российскими корнями

Германия выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", – написала министр в "Твиттере".

Фезер подчёркивает, что правоохранители ФРГ будут проявлять бдительность в этом вопросе и одинаково защищать права людей как с российскими, так и с украинскими корнями.