Глава МВД Германии выступила против дискриминации людей с российскими корнями
Она признала, что такие случаи уже есть, и отметила, что правоохранители ФРГ будут одинаково защищать права граждан как с российским, так и с украинским происхождением.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер. Фото © ТАСС / ЕРА
Германия выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
"Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", – написала министр в "Твиттере".
Фезер подчёркивает, что правоохранители ФРГ будут проявлять бдительность в этом вопросе и одинаково защищать права людей как с российскими, так и с украинскими корнями.
"Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии", — заверила министр.
Как сообщал Лайф, ранее Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, которые находятся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев, из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. Запад также объявил о введении антироссийских санкций. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф следит за развитием событий.