Блинкен не исключил возможности санкций против энергетики России
Глава Госдепа открыто заявил, что Штаты заинтересованы в подрыве статуса России как ведущего поставщика энергетических ресурсов. По этой причине Америка не исключает никаких вариантов действий.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА
США не исключают возможности введения санкций против энергетики России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с журналистами в Брюсселе, где ранее состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
"У нас нет стратегической заинтересованности в сокращении энергетических запасов в мире. Немедленным результатом этого будет рост цен для американцев и увеличение доходов России", — сказал Блинкен.
Он открыто признал, что США заинтересованы в подрыве статуса России как ведущего поставщика энергетических ресурсов. По этой причине Америка не исключает никаких вариантов действий, сделал вывод госсекретарь.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.