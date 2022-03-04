Жители Белграда вышли на митинг в поддержку России с лозунгом "Стоп санкциям!"
Участники мирной акции демонстрируют плакаты с буквой Z — она нанесена на боевую технику, которая находится на Украине. Демонстранты также развернули гигантский триколор.
Жители Белграда вышли на митинг в поддержку России с лозунгом "Стоп санкциям!" Видео © Instagram / liberation_of_donbass
В сербском Белграде сегодня проходит митинг в поддержку России. Отмечается, что люди собрались у памятника Николаю II, который находится через дорогу от резиденции президента Сербии.
Участники мирной акции скандируют "Россия, Путин, Сербия!", "Стоп санкциям против России", а также демонстрируют плакаты с буквой Z (как на российской военной технике, которая находится на Украине). В какой-то момент собравшиеся развернули гигантский триколор. Интересно отметить, что из-за расположения полос с одной стороны полотно выглядит как сербский флаг, а с другой — как российский.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России. Он отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".
Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
Instagram / liberation_of_donbass