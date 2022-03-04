Участники мирной акции демонстрируют плакаты с буквой Z — она нанесена на боевую технику, которая находится на Украине. Демонстранты также развернули гигантский триколор.

Жители Белграда вышли на митинг в поддержку России с лозунгом "Стоп санкциям!" Видео © Instagram / liberation_of_donbass

В сербском Белграде сегодня проходит митинг в поддержку России. Отмечается, что люди собрались у памятника Николаю II, который находится через дорогу от резиденции президента Сербии.

Участники мирной акции скандируют "Россия, Путин, Сербия!", "Стоп санкциям против России", а также демонстрируют плакаты с буквой Z (как на российской военной технике, которая находится на Украине). В какой-то момент собравшиеся развернули гигантский триколор. Интересно отметить, что из-за расположения полос с одной стороны полотно выглядит как сербский флаг, а с другой — как российский.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России. Он отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".