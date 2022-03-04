Боррель призвал открыть гуманитарные коридоры на Украине
Жозеп Боррель. Фото © Getty Images / European Commission / Pool / Anadolu Agency
По словам главы евродипломатии, Международный Красный Крест не имеет доступа в Незалежную. Он подчеркнул, что необходимо получить возможность доступа к населению.
Евросоюз призывает открыть гуманитарные коридоры на Украине, чтобы получить возможность для помощи населению и доступа гуманитарных организаций. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам внеочередной встречи глав МИД организации.
"Мы настойчиво призываем открыть гуманитарный коридор. Международный Красный Крест не имеет доступа на Украину. Мы нуждаемся в коридорах для Красного Креста, чтобы иметь возможность доступа к населению Украины", — сказал он.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.