Небензя: Запад и Киев искусственно разжигают истерию по поводу ситуации на Украине

Постпред России при ООН также опроверг данные о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления — часть дезинформации, направленной против РФ.

Западные страны и Киев разжигают искусственную истерию по поводу происходящего на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодняшнее заседание — очередная попытка киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, а подпевают им в этом их западные покровители", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Также постпред России опроверг информацию о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления являются частью дезинформации, направленной против РФ.

А ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт. Министр также отметил, что Москва всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".