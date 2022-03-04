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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 18:43

Небензя: Запад и Киев искусственно разжигают истерию по поводу ситуации на Украине

Постпред России при ООН также опроверг данные о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления — часть дезинформации, направленной против РФ.

Западные страны и Киев разжигают искусственную истерию по поводу происходящего на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодняшнее заседаниеочередная попытка киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, а подпевают им в этом их западные покровители", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

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Также постпред России опроверг информацию о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления являются частью дезинформации, направленной против РФ.

А ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт. Министр также отметил, что Москва всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Flickr / World Economic Forum

Наталья Исакова
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