Небензя: Запад и Киев искусственно разжигают истерию по поводу ситуации на Украине
Постпред России при ООН также опроверг данные о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления — часть дезинформации, направленной против РФ.
Западные страны и Киев разжигают искусственную истерию по поводу происходящего на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сегодняшнее заседание — очередная попытка киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, а подпевают им в этом их западные покровители", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.
Также постпред России опроверг информацию о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления являются частью дезинформации, направленной против РФ.
А ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт. Министр также отметил, что Москва всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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