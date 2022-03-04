Би-би-си прекратила работу в России из-за принятия закона о фейках
Гендиректор Tим Дэйви заявил, что этот документ "криминализует независимую журналистику". По его словам, пока редакция будет продолжать функционировать за пределами страны.
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си на время приостанавливает работу редакции в России в связи с принятым законом о фейках про российских военных, по которому может грозить до 15 лет. Об этом сообщил гендиректор Тим Дейви. К слову, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
"Этот закон, как представляется, криминализует независимую журналистику. Он не оставляет нам других вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов Би-би-си и сопровождающего персонала в РФ, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного развития событий", — отметил глава корпорации в Twitter.
При этом Дейви подчеркнул, что пока Русская служба Би-би-си будет продолжать свою работу за пределами страны. По его словам, на данный момент редакция не готова подвергать журналистов риску уголовного преследования за их работу.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России. Речь идёт о лишении свободы вплоть до 15 лет за распространение ложной информации. Также предусматривается штраф до 1,5 млн рублей.
Twitter / BBC