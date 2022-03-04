Би-би-си прекратила работу в России из-за принятия закона о фейках

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си на время приостанавливает работу редакции в России в связи с принятым законом о фейках про российских военных, по которому может грозить до 15 лет. Об этом сообщил гендиректор Тим Дейви. К слову, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.

"Этот закон, как представляется, криминализует независимую журналистику. Он не оставляет нам других вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов Би-би-си и сопровождающего персонала в РФ, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного развития событий", — отметил глава корпорации в Twitter.

При этом Дейви подчеркнул, что пока Русская служба Би-би-си будет продолжать свою работу за пределами страны. По его словам, на данный момент редакция не готова подвергать журналистов риску уголовного преследования за их работу.