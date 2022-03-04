Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте федеральной службы.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства РИА "Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что подобные ограничения со стороны соцсети запрещены федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", который был принят в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободы распространения информации.