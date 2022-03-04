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4 марта, 17:30

Сенатор Широков — о задержании борта S7 в Армении: Удивляет такой демарш

Член Совфеда РФ заявил, что мотивы Еревана в ближайшее время станут ясны, в то же время не хочется верить, что это слепое целенаправленное следование политике США.

Проблема с санкциями и лизинговой авиатехникой является сейчас неоднозначной темой для всех сторон, но решение Армении задержать борт А320 авиакомпании S7 не поддаётся разумному объяснению. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Вызывает удивление такой демарш армянской стороны, поскольку совсем недавно Россия поддержала Армению и сделала всё для прекращения очень сложного для страны конфликта в Нагорном Карабахе. И если мы помним, то и армянская делегация в Совете Европы голосовала за то, чтобы не исключать Россию. По-моему, это так", — отметил он.

Широков заявил, что это в любом случае непонятно, но мотивы Армении, скорее всего, в ближайшее время станут ясны. Он подчеркнул, что "не хочется верить, что это слепое целенаправленное следование американской политике".

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Ранее авиакомпания S7 Airlines сообщила об отмене с 5 марта всех рейсов по международным направлениям. Такое решение перевозчик принял на фоне задержания одного из самолётов 3 марта в Ереване. Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило, что за несколько часов до прибытия в ереванский аэропорт "Звартноц" у борта А320 появились проблемы с документацией о его лётной годности. Отметим, что лизингодателем судна является SMBC Aviation Capital — дублинское подразделение японской фингруппы Sumitomo Mitsui. В результате рейс из Еревана был выполнен другим лайнером авиакомпании S7.

Напомним, в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Кроме того, Лайф писал, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.

Обложка ©

Обложка © Wikipedia

Ирина Мусина

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