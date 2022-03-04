Сенатор Широков — о задержании борта S7 в Армении: Удивляет такой демарш

Проблема с санкциями и лизинговой авиатехникой является сейчас неоднозначной темой для всех сторон, но решение Армении задержать борт А320 авиакомпании S7 не поддаётся разумному объяснению. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Вызывает удивление такой демарш армянской стороны, поскольку совсем недавно Россия поддержала Армению и сделала всё для прекращения очень сложного для страны конфликта в Нагорном Карабахе. И если мы помним, то и армянская делегация в Совете Европы голосовала за то, чтобы не исключать Россию. По-моему, это так", — отметил он.

Широков заявил, что это в любом случае непонятно, но мотивы Армении, скорее всего, в ближайшее время станут ясны. Он подчеркнул, что "не хочется верить, что это слепое целенаправленное следование американской политике".