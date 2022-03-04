Шойгу рассказал генсеку ООН о том, что ВСУ и отряды националистов берут в заложники иностранных студентов

Антониу Гутерриша проинформировали, что уже более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове удерживается свыше трёх тысяч граждан Индии, в основном учащихся местных вузов.

Отряды Вооружённых сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение в этой стране. Об этом министр обороны Сергей Шойгу проинформировал генсека ООН Антониу Гутерриша в ходе телефонного разговора в пятницу.

"Более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трёх тысяч граждан Индии, в основном студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе в городе Сумы. Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова. Двое из них получили ранения", — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать, отметил Шойгу. Фактически их держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску.