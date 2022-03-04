Шойгу рассказал генсеку ООН о том, что ВСУ и отряды националистов берут в заложники иностранных студентов
Антониу Гутерриша проинформировали, что уже более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове удерживается свыше трёх тысяч граждан Индии, в основном учащихся местных вузов.
Отряды Вооружённых сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение в этой стране. Об этом министр обороны Сергей Шойгу проинформировал генсека ООН Антониу Гутерриша в ходе телефонного разговора в пятницу.
"Более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трёх тысяч граждан Индии, в основном студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе в городе Сумы. Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова. Двое из них получили ранения", — говорится в пресс-релизе Минобороны.
Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать, отметил Шойгу. Фактически их держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Getty Images / Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press and Information Office / Handout / Anadolu Agency