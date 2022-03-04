Израильский телеканал показал репортаж про Украину со штурмовиками из "Звёздных войн"

Как оказалось, кадры были взяты из ролика польской команды Star Wars Artistic Team, который был опубликован ещё в 2014 году. Судя по всему, местных журналистов это вообще не смутило.

Израильский телеканал Channel 13 News в своём репортаже о боевых действиях на Украине показал кадры со сбитым истребителем из "Звёздных войн". На ошибку внимание обратил специалист по искусственному интеллекту и глубинному обучению Эли Давид. У себя в твиттере он опубликовал отрывок из абсурдного репортажа.

"Новостные репортажи о войне на Украине, показывающие нижеприведённые кадры. Только одна небольшая проблема: кадры взяты из фильма "Звёздные войны"! Доверяйте средствам массовой информации", — написал Давид в посте к ролику.

Here is the original news footage (see time 0:08)pic.twitter.com/sCRPWO5f7Z — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 1, 2022

Как оказалось, кадры были взяты из ролика польской команды Star Wars Artistic Team, который был опубликован ещё в 2014 году. На видео показано заваленное снегом шоссе, посреди которого лежит подбитый космический корабль и стоят двое имперских штурмовиков. Судя по всему, израильских журналистов это вообще не смутило.