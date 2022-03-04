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4 марта, 17:22

Израильский телеканал показал репортаж про Украину со штурмовиками из "Звёздных войн"

Как оказалось, кадры были взяты из ролика польской команды Star Wars Artistic Team, который был опубликован ещё в 2014 году. Судя по всему, местных журналистов это вообще не смутило.

Израильский телеканал Channel 13 News в своём репортаже о боевых действиях на Украине показал кадры со сбитым истребителем из "Звёздных войн". На ошибку внимание обратил специалист по искусственному интеллекту и глубинному обучению Эли Давид. У себя в твиттере он опубликовал отрывок из абсурдного репортажа.

"Новостные репортажи о войне на Украине, показывающие нижеприведённые кадры. Только одна небольшая проблема: кадры взяты из фильма "Звёздные войны"! Доверяйте средствам массовой информации", — написал Давид в посте к ролику.

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Как оказалось, кадры были взяты из ролика польской команды Star Wars Artistic Team, который был опубликован ещё в 2014 году. На видео показано заваленное снегом шоссе, посреди которого лежит подбитый космический корабль и стоят двое имперских штурмовиков. Судя по всему, израильских журналистов это вообще не смутило.

А ранее юрист Роман Носик объяснил, почему многие россияне ведутся на фейки. Лишь малая часть пользователей Сети проверяет информацию, отметил эксперт. По его словам, если она у человека вызывает негатив, то он вряд ли будет сомневаться в её достоверности.

Обложка ©

Кадр из видео © Twitter / Dr. Eli David

Наталья Исакова

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