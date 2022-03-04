ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 17:12

Начальники генштабов РФ и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины

Главы ведомств провели телефонный разговор 4 марта. Основной темой для обсуждения стала спецоперация Вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Незалежной.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов переговорил по телефону с начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркаром, обсудив ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"4 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром", — сказали в ведомстве.

Сообщается, что темой для обсуждения стала спецоперация Вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Незалежной.

Советник офиса Зеленского: Позиции РФ и Украины жёсткие, но переговоры будут продолжаться
Советник офиса Зеленского: Позиции РФ и Украины жёсткие, но переговоры будут продолжаться

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • генштабрф
  • Россия
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar