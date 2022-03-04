Начальники генштабов РФ и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины
Главы ведомств провели телефонный разговор 4 марта. Основной темой для обсуждения стала спецоперация Вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Незалежной.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов переговорил по телефону с начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркаром, обсудив ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"4 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром", — сказали в ведомстве.
Сообщается, что темой для обсуждения стала спецоперация Вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Незалежной.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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