Шойгу заверил Гутерриша, что Российская армия не угрожает мирным жителям Украины

Министр обороны рассказал генсеку ООН о том, как националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами как "живым щитом".

В ходе российской спецоперации на Украине высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации страны и проведения жестокой карательной операции в отношении населения Донбасса. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

"Российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права", — приводит позицию министра пресс-служба военного ведомства.

Шойгу обратил особое внимание собеседника на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами как "живым щитом". Он также рассказал, что российские военнослужащие создали коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых районах, а националисты под угрозой оружия не дают людям этого сделать.

"Имеются объективные данные, как они размещают тяжёлую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и миномёты) в жилых кварталах городов, действуя как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", — говорится в сообщении Минобороны.