Шойгу заверил Гутерриша, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины
Министр обороны рассказал генсеку ООН о том, как националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами как "живым щитом".
В ходе российской спецоперации на Украине высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации страны и проведения жестокой карательной операции в отношении населения Донбасса. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
"Российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права", — приводит позицию министра пресс-служба военного ведомства.
Шойгу обратил особое внимание собеседника на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами как "живым щитом". Он также рассказал, что российские военнослужащие создали коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых районах, а националисты под угрозой оружия не дают людям этого сделать.
"Имеются объективные данные, как они размещают тяжёлую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и миномёты) в жилых кварталах городов, действуя как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям", — говорится в сообщении Минобороны.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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