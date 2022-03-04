Шойгу разъяснил генсеку ООН причины проведения российской спецоперации на Украине
По словам министра обороны, поддержка западных стран "до такой степени воодушевила Киев", что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского военного ведомства. В ходе разговора Шойгу проинформировал собеседника о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции.
"Руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса", — говорится в сообщении Минобороны.
Шойгу отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки, а страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении жителей Донбасса, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая её к разрешению конфликта силовым путём.
"Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьёзная угроза безопасности России", — указано в пресс-релизе.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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