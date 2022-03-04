Шойгу разъяснил генсеку ООН причины проведения российской спецоперации на Украине

По словам министра обороны, поддержка западных стран "до такой степени воодушевила Киев", что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского военного ведомства. В ходе разговора Шойгу проинформировал собеседника о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции.

"Руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса", — говорится в сообщении Минобороны.

Шойгу отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки, а страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении жителей Донбасса, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая её к разрешению конфликта силовым путём.