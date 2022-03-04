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Опубликовано 4 марта 2022, 17:59

Черногория закрыла небо для самолётов из России

Такое решение приняло Агентство гражданской авиации по предложению Министерства капитальных инвестиций страны.

Черногория закрыла воздушное пространство для самолётов из России. Об этом сообщает национальное телевидение страны.

Отмечается, что решение было принято Агентством гражданской авиации по предложению Министерства капитальных инвестиций страны. Таким образом республика присоединилась к государствам – членам Евросоюза, которые 27 февраля закрыли воздушное пространство для РФ.

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Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Pixabay

Варвара Романова
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