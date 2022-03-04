Черногория закрыла небо для самолётов из России

Черногория закрыла воздушное пространство для самолётов из России. Об этом сообщает национальное телевидение страны.

Отмечается, что решение было принято Агентством гражданской авиации по предложению Министерства капитальных инвестиций страны. Таким образом республика присоединилась к государствам – членам Евросоюза, которые 27 февраля закрыли воздушное пространство для РФ.