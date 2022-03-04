Cisco временно прекратила деятельность в России и Белоруссии
В компании отметили, что намерены сосредоточиться на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также готовы предоставлять гуманитарную помощь.
Американская компания по производству сетевого оборудования Cisco Systems Inc. приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора организации Чака Роббинса в письме сотрудникам, доступ к которому получил MarketWatch.
"Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину", — говорится в обращении.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировала международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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