Cisco временно прекратила деятельность в России и Белоруссии

В компании отметили, что намерены сосредоточиться на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также готовы предоставлять гуманитарную помощь.

Американская компания по производству сетевого оборудования Cisco Systems Inc. приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора организации Чака Роббинса в письме сотрудникам, доступ к которому получил MarketWatch.

"Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке наших сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также будет предоставлять гуманитарную помощь и усиливать меры по защите украинских организаций от киберугроз. Мы поддерживаем Украину", — говорится в обращении.