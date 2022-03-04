Британский рекламный гигант WPP решил прекратить работу в России

Холдинг является по меркам отрасли крупным работодателем — там числилось 1,4 тысячи россиян. Уходя с рынка, корпорация заверила в поддержке российских сотрудников.

Один из крупнейших игроков мирового рекламного рынка — британская WPP Plc — сообщил, что прекращает работу в России в связи со спецоперацией в Донбассе.

"WPP поддерживает Украину и международное сообщество. Совет директоров WPP решил, что сохранение присутствия в России не будет соответствовать ценностям компании", — сказано в пресс-релизе WPP.

В компании также отметили, что "глубоко опечалены влиянием этого решения на российских коллег".

WPP — британский международный холдинг в области коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, технологий и торговли со штаб-квартирой в Лондоне. По состоянию на 2019 год она считалась крупнейшей рекламной компанией в мире. В структуре выручки группы WPP в 2021 году на Россию приходилось около 0,6%. В РФ у неё около 1,4 тысячи сотрудников — это говорит о том, что холдинг является по меркам отрасли крупным работодателем. Уходя с рынка, компания заверила, что поддержит российских работников.

Ранее Лайф сообщал, что Cisco временно прекратила деятельность в России и Белоруссии. В компании отметили, что намерены сосредоточиться на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также готовы предоставлять гуманитарную помощь.