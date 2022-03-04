Британский рекламный гигант WPP решил прекратить работу в России
Холдинг является по меркам отрасли крупным работодателем — там числилось 1,4 тысячи россиян. Уходя с рынка, корпорация заверила в поддержке российских сотрудников.
Один из крупнейших игроков мирового рекламного рынка — британская WPP Plc — сообщил, что прекращает работу в России в связи со спецоперацией в Донбассе.
"WPP поддерживает Украину и международное сообщество. Совет директоров WPP решил, что сохранение присутствия в России не будет соответствовать ценностям компании", — сказано в пресс-релизе WPP.
В компании также отметили, что "глубоко опечалены влиянием этого решения на российских коллег".
WPP — британский международный холдинг в области коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, технологий и торговли со штаб-квартирой в Лондоне. По состоянию на 2019 год она считалась крупнейшей рекламной компанией в мире. В структуре выручки группы WPP в 2021 году на Россию приходилось около 0,6%. В РФ у неё около 1,4 тысячи сотрудников — это говорит о том, что холдинг является по меркам отрасли крупным работодателем. Уходя с рынка, компания заверила, что поддержит российских работников.
Ранее Лайф сообщал, что Cisco временно прекратила деятельность в России и Белоруссии. В компании отметили, что намерены сосредоточиться на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине, а также готовы предоставлять гуманитарную помощь.
До этого об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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