Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации аккаунтов российских СМИ в TikTok

С мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей России на платформе соцсети TikTok. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Начиная с мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия администрации TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Отдельно отмечается, что Роскомнадзор потребовал от соцсети пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в официальном аккаунте РИА "Новости".