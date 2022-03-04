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4 марта, 18:14

Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации аккаунтов российских СМИ в TikTok

В ведомстве отметили, что это нарушает принципы свободного распространения информации и доступа к ней. В частности, регулятор поинтересовался, почему соцсеть блокирует видеосюжеты РИА "Новости".

С мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации официальных аккаунтов СМИ и общественных деятелей России на платформе соцсети TikTok. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Начиная с мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok", — говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркнули, что подобные действия администрации TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Отдельно отмечается, что Роскомнадзор потребовал от соцсети пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в официальном аккаунте РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok открыть доступ к аккаунтам RT и Sputnik. В ведомстве отметили, что такие действия интернет-сервисов в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются открытой цензурой.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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