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4 марта, 18:20

Депутат Мажуга: РФ сможет быстро запустить производство собственных фармсубстанций

Согласно принятому в пятницу закону, в России также упрощается система закупки лекарств и расходных материалов медицинскими организациями для бесперебойного оказания помощи пациентам.

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который включает в себя возможность производства в России собственных фармсубстанций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе запатентованные, отметил депутат.

"Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Д.И. Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира... и это только то, о чём я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год", — приводит слова парламентария пресс-служба "Единой России".

Депутат отметил, что сегодня большую часть фармсубстанций Россия приобретает в Китае и Индии и на стоимость лекарств влияет рост цен на фоне коронавирусного кризиса. Однако в ближайшее время ситуация с логистикой и поставками стабилизируется, уточнил Мажуга.

Согласно новому закону также упрощается система закупки лекарств и расходных материалов медицинскими организациями для бесперебойного оказания помощи пациентам.

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"Кроме того, теперь Правительство РФ вправе устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия", — отметил депутат и добавил, что закон о принудительном лицензировании лекарственных средств, при котором возможен выпуск препарата без согласия патентообладателя в целях охраны здоровья граждан, был подписан ещё в 2021 году.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, сформированы запасы препаратов. При этом Министерство здравоохранения создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.

Ирина Мусина

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