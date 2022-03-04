Депутат Мажуга: РФ сможет быстро запустить производство собственных фармсубстанций

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который включает в себя возможность производства в России собственных фармсубстанций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе запатентованные, отметил депутат.

"Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Д.И. Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира... и это только то, о чём я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год", — приводит слова парламентария пресс-служба "Единой России".

Депутат отметил, что сегодня большую часть фармсубстанций Россия приобретает в Китае и Индии и на стоимость лекарств влияет рост цен на фоне коронавирусного кризиса. Однако в ближайшее время ситуация с логистикой и поставками стабилизируется, уточнил Мажуга.

Согласно новому закону также упрощается система закупки лекарств и расходных материалов медицинскими организациями для бесперебойного оказания помощи пациентам.

"Кроме того, теперь Правительство РФ вправе устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия", — отметил депутат и добавил, что закон о принудительном лицензировании лекарственных средств, при котором возможен выпуск препарата без согласия патентообладателя в целях охраны здоровья граждан, был подписан ещё в 2021 году.