Депутат Плотников: Закон о поддержке россиян в условиях санкций позволит снизить риски

Новый закон о комплексе мер поддержки граждан РФ и бизнеса в условиях санкций позволит российским властям оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию и возникающие риски в разных сферах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. По просьбе Лайфа парламентарий выделил основные тезисы принятого документа.

"В частности, предприятиям дано право на полугодовые кредитные каникулы, в течение которых они освобождаются от платежей. Решение, которое очень важно для аграрного сектора. Также правительство страны и регионы смогут продлевать сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Эти законодательные изменения направлены на обеспечение нормальной работы производства, стабильной выплаты зарплат, сохранение трудовых коллективов", — отметил Плотников, комментируя одну из новых поправок.

Также он напомнил, что принятый документ наделяет кабмин правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Принятый механизм, по словам Плотникова, будет действовать и в других отраслях. К примеру, с этого года вводится порядок, который позволит работать без продления лицензии. Кроме того, продлить документ можно будет по упрощённой процедуре и без уплаты необходимых пошлин, добавил собеседник.

Не менее важно то, что закон наделяет правительство правом повышать доплаты к пенсии и распоряжаться о её индексации. Как указал Плотников, все решения в сфере социальной помощи будут приниматься оперативно.

"Принимая эти и другие меры, государство оказывает действенную поддержку как экономике, так и гражданам. Наша партия "Единая Россия" вместе с правительством продолжит работу по защите бизнеса и граждан от последствий санкций", — заключил парламентарий.

Ранее Лайф сообщал, что Совфед одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Соответствующий проект ранее в окончательном чтении был принят Госдумой.