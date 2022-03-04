Небензя заявил о невмешательстве ВС РФ в работу Запорожской АЭС

"Наши военнослужащие в работу операторов украинских станций не вмешиваются, ограничиваясь исключительно задачами их охраны", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Постпред РФ подчеркнул, что цель российских военнослужащих "как раз в том, чтобы не допустить использования украинскими националистическими или иными террористическими формированиями сложившейся обстановки для организации ядерной провокации", а также обеспечить безопасность станции и не допустить перебоев поставок электроэнергии жителям Украины и потребителям из Европы.