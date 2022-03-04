Небензя заявил о невмешательстве ВС РФ в работу Запорожской АЭС
Постпред России при ООН на заседании Совбеза отметил, что военнослужащие ограничиваются исключительно задачами охраны украинских станций.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС.
"Наши военнослужащие в работу операторов украинских станций не вмешиваются, ограничиваясь исключительно задачами их охраны", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.
Постпред РФ подчеркнул, что цель российских военнослужащих "как раз в том, чтобы не допустить использования украинскими националистическими или иными террористическими формированиями сложившейся обстановки для организации ядерной провокации", а также обеспечить безопасность станции и не допустить перебоев поставок электроэнергии жителям Украины и потребителям из Европы.
Как сообщал Лайф, Совбез ООН решил провести внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС. Ранее украинский лидер Зеленский потребовал усилить санкции против РФ из-за произошедшего инцидента.
Напомним, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Эксперт "Росатома" Валерий Меньшиков объяснил Лайфу, может ли пожар угрожать безопасности атомной станции.