В США не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине

Однако там "серьёзно нацелены сделать всё возможное", чтобы "не допустить утечку радиации", взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственности.

В Минэнерго США заявили, что не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщила в пятницу замминистра энергетики Америки Джилл Хруби.

"Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьёзно нацелены сделать всё возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", — заявила она в эфире телеканала MSNBC.