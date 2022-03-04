НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 18:34

В США не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине

Однако там "серьёзно нацелены сделать всё возможное", чтобы "не допустить утечку радиации", взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственности.

<p>Обложка © Getty Images/ Samuel Corum</p>

Обложка © Getty Images/ Samuel Corum

В Минэнерго США заявили, что не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщила в пятницу замминистра энергетики Америки Джилл Хруби.

"Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьёзно нацелены сделать всё возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", заявила она в эфире телеканала MSNBC.

Совбез ООН проведёт внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС

Совбез ООН проведёт внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС

Напомним, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1