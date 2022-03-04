В США не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине
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Однако там "серьёзно нацелены сделать всё возможное", чтобы "не допустить утечку радиации", взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственности.
В Минэнерго США заявили, что не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщила в пятницу замминистра энергетики Америки Джилл Хруби.
"Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьёзно нацелены сделать всё возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", — заявила она в эфире телеканала MSNBC.
Напомним, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.