ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 18:34

В США не готовы комментировать события вокруг АЭС на Украине

Обложка © Getty Images/ Samuel Corum

Обложка © Getty Images/ Samuel Corum

Однако там "серьёзно нацелены сделать всё возможное", чтобы "не допустить утечку радиации", взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственности.

В Минэнерго США заявили, что не готовы сказать, какой будет реакция стран НАТО на события вокруг Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщила в пятницу замминистра энергетики Америки Джилл Хруби.

"Я не стала бы говорить о том, какой будет реакция НАТО на данные события. Однако мы серьёзно нацелены сделать всё возможное для того, чтобы не допустить утечку радиации, взять ситуацию под контроль и побудить все стороны к ответственному поведению в этот период", заявила она в эфире телеканала MSNBC.

Совбез ООН проведёт внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС
Совбез ООН проведёт внеплановое заседание в связи с ЧП рядом с Запорожской АЭС

Напомним, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.

BannerImage
Ирина Мусина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Запорожская АЭС
  • Чернобыль
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar