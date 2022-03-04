Storytel сообщил о прекращении работы в России

В компании отметили, что сервис впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке.

Шведский стриминговый сервис аудиокниг Storytel сообщил, что приостанавливает работу на территории РФ из-за событий на Украине. В компании сожалеют, что это решение повлияет на любителей книг в России.

"Мы глубоко обеспокоены нынешним военным конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом. Поэтому Storytel до дальнейшего уведомления приостановит свою деятельность в России, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента", — сообщили в пресс-службе.

В обращении к пользователям также указано, что сервис останется доступным для всех, кто уже оформил подписку. В компании отметили, что Storytel впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке.