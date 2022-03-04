Storytel сообщил о прекращении работы в России
В компании отметили, что сервис впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке.
Шведский стриминговый сервис аудиокниг Storytel сообщил, что приостанавливает работу на территории РФ из-за событий на Украине. В компании сожалеют, что это решение повлияет на любителей книг в России.
"Мы глубоко обеспокоены нынешним военным конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом. Поэтому Storytel до дальнейшего уведомления приостановит свою деятельность в России, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента", — сообщили в пресс-службе.
В обращении к пользователям также указано, что сервис останется доступным для всех, кто уже оформил подписку. В компании отметили, что Storytel впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.