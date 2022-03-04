Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Отметим, что за соответствующее правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трёх лет лишения свободы. А за распространение заведомо ложной информации с использованием своего служебного положения группой лиц или с искусственным созданием доказательств злоумышленнику грозит от 5 до 19 лет лишения свободы. Если фейки повлекли за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет заключения.