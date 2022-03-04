Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ
Отметим, что, согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 ле
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент подписал федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отметим, что за соответствующее правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трёх лет лишения свободы. А за распространение заведомо ложной информации с использованием своего служебного положения группой лиц или с искусственным созданием доказательств злоумышленнику грозит от 5 до 19 лет лишения свободы. Если фейки повлекли за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет заключения.
Ранее Путин заявил, что информационные вбросы об обстрелах Киева военными РФ являются грубыми фальшивками. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что наши военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.