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4 марта, 20:28

ФАС указала производителям сахара на недопустимость искусственного дефицита

Соответствующие письма были направлены всем заводам, занятым в отрасли. По данным Росстата, в конце февраля цены на сахар росли на уровне общей инфляции.

Производители сахара получили предупреждение от Федеральной антимонопольной службы о недопустимости создания искусственного дефицита продукции с целью повышения цен. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы", — говорится в сообщении пресс-службы.

ФАС отметила, что соответствующие письма были направлены всем сахарным заводам России. Согласно последним данным Росстата, с 19 по 25 февраля 2022 года сахар подорожал на 0,4%, что почти соответствует общей инфляции.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке слабеет рубль по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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