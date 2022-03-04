ФАС указала производителям сахара на недопустимость искусственного дефицита

Производители сахара получили предупреждение от Федеральной антимонопольной службы о недопустимости создания искусственного дефицита продукции с целью повышения цен. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы", — говорится в сообщении пресс-службы.

ФАС отметила, что соответствующие письма были направлены всем сахарным заводам России. Согласно последним данным Росстата, с 19 по 25 февраля 2022 года сахар подорожал на 0,4%, что почти соответствует общей инфляции.