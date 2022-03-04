ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 19:50

В России ограничен доступ к Twitter

Роскомнадзор информирует, что это сделано на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Доступ к социальной сети Twitter в России теперь ограничен. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Отмечается, что ограничение введено на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она определяет порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. Согласно данным реестра, Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке соцсети ещё 24 февраля.

Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z"
Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z"

Как сообщал Лайф ранее, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети.

Также Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Кроме того, ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.

* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

BannerImage

Pexels

Арина Родионова
  • Новости
  • twitter
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Роскомнадзор
  • Политика
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar