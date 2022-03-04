В России ограничен доступ к Twitter
Роскомнадзор информирует, что это сделано на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Доступ к социальной сети Twitter в России теперь ограничен. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.
Отмечается, что ограничение введено на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она определяет порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. Согласно данным реестра, Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке соцсети ещё 24 февраля.
Как сообщал Лайф ранее, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети.
Также Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Кроме того, ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
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