В России ограничен доступ к Twitter

Роскомнадзор информирует, что это сделано на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Доступ к социальной сети Twitter в России теперь ограничен. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Отмечается, что ограничение введено на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она определяет порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. Согласно данным реестра, Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке соцсети ещё 24 февраля.

Как сообщал Лайф ранее, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети.