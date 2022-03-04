Мужчина и ребёнок ранены из-за обстрела Горловки со стороны украинских силовиков

В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики ранены мирные жители. Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, речь идёт о мужчине 2002 года рождения и ребёнке 2010 года рождения.

"Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения в н.п. Горловка по адресу улица Углегорская, 29. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется", — добавили в СЦКК ДНР.

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Силы ДНР при поддержке российских военных продвигаются к административным границам Донецкой области, а украинские силовики, теряя позиции, обстреливают населённые пункты. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.