Electronic Arts приостановила продажу видеоигр в России и Белоруссии
Американская компания сообщила, что её продукция более не будет доступна в РФ для покупки в магазине Origin и приложении EA. Россия также теперь не упоминается в серии игр FIFA и NHL.
Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) прекращает продажу своих продуктов на территории России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении компании.
"Мы приняли решение остановить продажи наших игр… в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры... более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России", — говорится в блоге компании.
Как сообщал Лайф, в письме сотрудникам американская компания EA Sports ранее сообщила о решении удалить Россию из компьютерных игр серии FIFA и NHL.
А ранее Cisco временно прекратила деятельность в России и Белоруссии. Ещё об уходе с рынка РФ сообщил и британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski, американская компания по производству программного обеспечения Microsoft и другие.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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