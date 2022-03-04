Electronic Arts приостановила продажу видеоигр в России и Белоруссии

Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) прекращает продажу своих продуктов на территории России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы приняли решение остановить продажи наших игр… в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры... более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России", — говорится в блоге компании.

Как сообщал Лайф, в письме сотрудникам американская компания EA Sports ранее сообщила о решении удалить Россию из компьютерных игр серии FIFA и NHL.