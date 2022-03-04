Сервис бронирования Booking перестал работать в России

Сервис бронирования Booking.com перестал работать в России. Об этом свидетельствуют данные на его сайте. Он доступен, открывается, однако объекты, которые размещены в РФ, не отображаются при поиске.

При этом c каким-либо официальным заявлением об уходе с российского рынка в компании не выступали.

Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.