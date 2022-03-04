Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Главной темой стала российская военная "Операция Z". Ранее у лидера Незалежной состоялся телефонный разговор с Байденом.

Президенты Турции и Украины Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", — говорится в сообщении канцелярии. Там уточнили, что речь шла о российской военной спецоперации на территории Украины.