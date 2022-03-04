Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине
Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Главной темой стала российская военная "Операция Z". Ранее у лидера Незалежной состоялся телефонный разговор с Байденом.
Президенты Турции и Украины Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", — говорится в сообщении канцелярии. Там уточнили, что речь шла о российской военной спецоперации на территории Украины.
Как сообщал Лайф, ранее в очередной раз Байден провёл телефонный разговор с Зеленским. По данным агентства Франс Пресс, они обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Ирина Яковлева