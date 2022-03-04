IBA запретила российским боксёрам участвовать в международных соревнованиях
Совет также одобрил отмену международных мероприятий, запланированных в России и Белоруссии в этом году в соответствии с рекомендацией МОК.
Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским боксёрам участвовать в международных турнирах. Такое решение принял Совет директоров на экстренном совещании 4 марта.
"IBA приняла рекомендацию МОК относительно участия боксёров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), принадлежащих к национальным федерациям IBA России или Белоруссии", — сообщается на сайте организации.
Также IBA сообщает, что в тех случаях, когда это будет невозможно осуществить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов. Решение вступает в силу немедленно. Совет также одобрил отмену международных мероприятий, запланированных в России и Белоруссии в этом году в соответствии с рекомендацией МОК. Уточняется, что эти решения будут находиться под постоянным контролем.
Вместе с тем IBA предложило свою полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксёрам.
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