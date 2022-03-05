"Ашан" ввёл лимит на продажу муки и сахара из-за высокого спроса

Представитель сети подчеркнул, что в целом российский ретейлер достаточно обеспечен запасами социально значимых товаров, закупки и доставка идут регулярно, а дефицита в ближайшее время не ожидается.

Магазины французской сети Auchan Holding в России, известные как "Ашан", ввели ограничения на продажу некоторых социально значимых товаров в одни руки. К ним отнесены, например, мука, сахар, растительное масло. Это объяснили желанием обеспечить всех покупками на фоне высокого спроса на эту продукцию, в том числе у оптовиков.

"Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара", — рассказали РБК в пресс-службе российского представительства "Ашана".

Компания рекомендовала некоторым из магазинов своей сети, где наблюдается высокий спрос, при необходимости предлагать клиентам не покупать большие объёмы за один раз, чтобы дать возможность совершить покупку всем желающим. Представитель "Ашана" подчеркнул, что в целом российский ретейлер достаточно обеспечен запасами социально значимых товаров, закупки и доставка идут регулярно, дефицита в ближайшее время не ожидается. Рекомендуемые сетью ограничения на лимит коснулись и магазинов "Атак", управляемых компанией "Auchan Retail Россия". Внутренние правила действуют с 3 марта.

На одном из фото якобы из магазина "Атак", размещённом в Сети, видно объявление, предупреждающее, что один покупатель может приобрести не более десяти килограммов сахара (10 упаковок по одному килограмму или две упаковки по пять килограммов), не более десяти бутылок растительного масла, пять упаковок муки по два килограмма и три пачки соли. Также в одни руки отпускается не более десяти упаковок бакалейной продукции: макарон, риса и других круп.