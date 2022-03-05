Песков: Россия не ставит целью разделить Украину на части
Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Представитель Кремля отметил, что после 2014 года эта страна стала подвержена влиянию нацистской идеологии и Россия намерена избавить её от такого влияния.
Россия, проводя военную специальную "Операцию Z" на Украине, не ставит целью разделить эту страну на части. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Представитель Кремля отметил, что после госпереворота, который состоялся на Украине в 2014 году, там стала развиваться нацистская идеология. Цель России — избавить страну от неё. Также на Украине увеличилось присутствие инфраструктуры НАТО, что несёт прямую опасность для России.
"Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности", — сказал Песков.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.