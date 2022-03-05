Песков: Россия не ставит целью разделить Украину на части

Представитель Кремля отметил, что после 2014 года эта страна стала подвержена влиянию нацистской идеологии и Россия намерена избавить её от такого влияния.

Россия, проводя военную специальную "Операцию Z" на Украине, не ставит целью разделить эту страну на части. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Представитель Кремля отметил, что после госпереворота, который состоялся на Украине в 2014 году, там стала развиваться нацистская идеология. Цель России — избавить страну от неё. Также на Украине увеличилось присутствие инфраструктуры НАТО, что несёт прямую опасность для России.