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Опубликовано 4 марта 2022, 21:12
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Представитель генсека ООН призвал избегать заявлений, подобных словам Грэма о Путине

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Фото © ТАСС / Zuma

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Фото © ТАСС / Zuma

Не поддержали высказывание американского сенатора и в Белом доме. Пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что "это не политика Соединённых Штатов".

В ООН считают необходимым избегать риторики, которая может усложнить урегулирование вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) к убийству президента России Владимира Путина. Как подчеркнул Дюжаррик, подобную риторику следует избегать с любой стороны.

"Нет комментариев насчёт этого, кроме того, для завершения конфликта [на Украине] важно избегать риторики с любой стороны, которая может усложнить положение", сказал Стефан Дюжаррик.

В Белом доме также заявили, что не поддерживают соответствующий призыв сенатора-республиканца. Пресс-секретарь администрации Джен Псаки заявила: "Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединённых Штатов".

Песков — о высказывании сенатора США Грэма о Путине: Многие едут рассудком
Песков — о высказывании сенатора США Грэма о Путине: Многие едут рассудком

Ранее Лайф рассказывал, что Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание Грэма о Владимире Путине. Анатолий Антонов назвал заявление сенатора неприемлемым и возмутительным.

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Артем Порвин
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