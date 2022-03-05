Представитель генсека ООН призвал избегать заявлений, подобных словам Грэма о Путине

Не поддержали высказывание американского сенатора и в Белом доме. Пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что "это не политика Соединённых Штатов".

В ООН считают необходимым избегать риторики, которая может усложнить урегулирование вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) к убийству президента России Владимира Путина. Как подчеркнул Дюжаррик, подобную риторику следует избегать с любой стороны.

"Нет комментариев насчёт этого, кроме того, для завершения конфликта [на Украине] важно избегать риторики с любой стороны, которая может усложнить положение", — сказал Стефан Дюжаррик.

В Белом доме также заявили, что не поддерживают соответствующий призыв сенатора-республиканца. Пресс-секретарь администрации Джен Псаки заявила: "Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединённых Штатов".