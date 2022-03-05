"Не можете откупиться литрами топлива": Зеленский усомнился в способности НАТО кого-то защитить

Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, украинский президент оценил как слабую. Он отметил, что не все члены блока единодушны в решениях.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что НАТО способно кого-то защитить, в том числе страны самого альянса. Он прокомментировал решение блока предоставить Украине топливо и выразил уверенность, что это мало поможет.

"Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее", — заявил Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Встречу глав МИД стран НАТО, состоявшуются в Брюсселе 4 марта, Зеленский оценил как "слабую и растерянную". Так он прокомментировал отказ альянса закрыть небо над Украиной.

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью", — сказал Зеленский.