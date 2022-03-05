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4 марта, 22:15

EPFL исключила из своего состава российские чемпионаты

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг сообщает, что это связано с ситуацией вокруг РФ и Украины.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) заявила о решении исключить из своего состава Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Совет директоров European Leagues принял решение исключить РПЛ и ФНЛ из состава ассоциации", — говорится в заявлении.

Пресс-служба ассоциации отмечает, что решение связано с ситуацией вокруг России и Украины.

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Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

Как сообщал Лайф ранее, сборная России проведёт сборы в Москве. В ближайшее время будет опубликовано расписание занятий и возможных товарищеских матчей.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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