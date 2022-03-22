Директор фармкомпании заверил, что дефицита лекарств на рынке РФ не предвидится

Дефицита лекарств на российском рынке не предвидится, однако как импортные, так и отечественные препараты всё-таки подорожают. Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" коммерческий директор компании "Фарма мед" Михаил Колчевский.

Эксперт считает, что ажиотаж на лекарства в России был вызван скорее ожиданием их подорожания, однако панические настроения по поводу перебоев совершенно не оправданны.

"Никакого дефицита не предвидится, для этого нет оснований. Есть большие запасы на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний. Если говорить о российском рынке и импортных лекарствах, то это в основном лекарства европейского производства, индийского", — рассказал Колчевский.

Он отметил, что вопросов с логистическими цепочками по этим направлениям нет, но есть с препаратами, которые производятся в США. Специалист напомнил, что их доля на отечественном рынке достаточно небольшая.

Рост цен всё же ожидается и коснётся также отечественных препаратов, так как компоненты для них закупаются за рубежом в валюте. Колчевский уточнил, что производство этих лекарств подорожало во всех странах мира, в том числе из-за пандемии, а сейчас это вызвано ростом курса валют.