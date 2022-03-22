Директор фармкомпании заверил, что дефицита лекарств на рынке РФ не предвидится
Эксперт подчеркнул, что панические настроения по поводу перебоев с поставками и нехваткой препаратов совершенно не оправданны. По его словам, на складах есть большие запасы.
Дефицита лекарств на российском рынке не предвидится, однако как импортные, так и отечественные препараты всё-таки подорожают. Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" коммерческий директор компании "Фарма мед" Михаил Колчевский.
Эксперт считает, что ажиотаж на лекарства в России был вызван скорее ожиданием их подорожания, однако панические настроения по поводу перебоев совершенно не оправданны.
"Никакого дефицита не предвидится, для этого нет оснований. Есть большие запасы на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний. Если говорить о российском рынке и импортных лекарствах, то это в основном лекарства европейского производства, индийского", — рассказал Колчевский.
Он отметил, что вопросов с логистическими цепочками по этим направлениям нет, но есть с препаратами, которые производятся в США. Специалист напомнил, что их доля на отечественном рынке достаточно небольшая.
Рост цен всё же ожидается и коснётся также отечественных препаратов, так как компоненты для них закупаются за рубежом в валюте. Колчевский уточнил, что производство этих лекарств подорожало во всех странах мира, в том числе из-за пандемии, а сейчас это вызвано ростом курса валют.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об обеспечении доступности необходимых лекарств, несмотря на любые санкции. Это важно для россиян и профильного бизнеса. Новые меры поддержки, разработанные властями РФ, в том числе направлены на импортозамещение востребованных лекарств и медицинских изделий.
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