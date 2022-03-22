Мишустин заявил об обеспечении доступности необходимых лекарств, несмотря на любые санкции
Это важно для россиян и профильного бизнеса. Новые меры поддержки, разработанные властями РФ, в том числе направлены на импортозамещение востребованных лекарств и медицинских изделий.
Российские власти подготовили меры по поддержке фармацевтической отрасли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей должна быть возможность покупать необходимые лекарства, несмотря на санкции.
Глава кабмина рассказал, что предложения по поддержке фармацевтической продукции и медицинских изделий основываются на упрощении их регистрации, облегчении закупочных процедур, а также субсидировании процентных ставок по кредитам, которые предоставляются производителям или дистрибьютерам. На заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин также подчеркнул, что эти меры касаются "дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий".
"У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции", — сказал он, указав на важность такого шага для всех россиян и профильного бизнеса.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса при нарушении договора из-за санкций. Предполагается, что в случае объективной невозможности исполнения обязательств из-за недружественных действий иностранных государств они будут отменены полностью или частично.
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