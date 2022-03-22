Мишустин заявил об обеспечении доступности необходимых лекарств, несмотря на любые санкции

Российские власти подготовили меры по поддержке фармацевтической отрасли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у людей должна быть возможность покупать необходимые лекарства, несмотря на санкции.

Глава кабмина рассказал, что предложения по поддержке фармацевтической продукции и медицинских изделий основываются на упрощении их регистрации, облегчении закупочных процедур, а также субсидировании процентных ставок по кредитам, которые предоставляются производителям или дистрибьютерам. На заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин также подчеркнул, что эти меры касаются "дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий".

"У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции", — сказал он, указав на важность такого шага для всех россиян и профильного бизнеса.