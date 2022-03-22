Лолита назвала главные причины своего похудения

Певица Лолита Милявская поделилась секретом своего похудения. В беседе с РИА ФАН российская звезда рассказала, что главными причинами стали стресс и лечение у эндокринолога.

Артистка подчеркнула, что терапия длилась около полугода. Кроме того, семейные конфликты вызывали трудности, из-за которых, как утверждает певица, она очень мало ела. Сама Лолита заявляет, что избавилась не менее чем от 30 килограммов, такого же мнения придерживаются её поклонники. Однако врач так не считает.

"Я скинула всего 12 килограммов, а всем кажется, что килограммов 30. Хотя и мне кажется, что больше, но мой врач говорит, что именно столько", — объяснила звезда.