Раскрыты болезни Пугачёвой, которые она уехала лечить в Израиль

Певица Алла Пугачёва уехала в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми в ходе своего отпуска, однако там она рассчитывает подправить своё здоровье. Примадонна не раз признавалась, что у неё есть личные врачи в местной клинике, принадлежащей одному из российских олигархов, пишет kp.ru.

Именно там артистка пять лет назад лечила диабет. Тогда медики посоветовали ей специальные лекарства, после которых певица, как она утверждает, "сдулась" — так она прокомментировала журналистам своё внезапное похудение. Звезда не отрицает, что не раз отправлялась в Израиль ради косметологических процедур. Вполне возможно, что и на этот раз Пугачёва решила омолодиться. Артистка также как-то упоминала, что у неё проблемные ноги, именно поэтому она несколько лет назад стала разрабатывать коллекцию удобной обуви.

Также певица может восстанавливать в Израиле слабые сосуды. В 2010 году она перенесла первую операцию на сердце, но два года назад вмешательство пришлось повторить, поскольку из-за проблем с сосудами артистке было трудно дышать. Врачи считают, что сердце Примадонны могла подорвать и многочисленная пластика, к которой она прибегала в разные годы. Однако ранее певица отрицала, что снова обратилась к пластическим хирургам.

"Мне витамин Е из Израиля помогает. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею. Я ничего толком не делаю, у меня просто порода хорошая", — рассказывала певица.