Стало известно, куда и зачем Пугачёва улетела из России

Алла Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле. Туда она отправилась на время отпуска, пишет kp.ru со ссылкой на друзей певицы.

По их словам, семья уже несколько лет подряд арендует дом в Кейсарии. Городок давно облюбовали мировые знаменитости и телезвёзды. Заодно Пугачёва проходит обследования и поправляет своё здоровье в одной из местных клиник.

"Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и "сдулась", — приводит издание недавние слова 72-летней артистки, предполагая причину выбора Израиля местом отдыха.