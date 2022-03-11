Стало известно, куда и зачем Пугачёва улетела из России
Ранее Примадонна российской эстрады уже заявляла, что её отъезд временный — ради отдыха.
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Алла Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле. Туда она отправилась на время отпуска, пишет kp.ru со ссылкой на друзей певицы.
По их словам, семья уже несколько лет подряд арендует дом в Кейсарии. Городок давно облюбовали мировые знаменитости и телезвёзды. Заодно Пугачёва проходит обследования и поправляет своё здоровье в одной из местных клиник.
"Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и "сдулась", — приводит издание недавние слова 72-летней артистки, предполагая причину выбора Израиля местом отдыха.
Напомним, Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми уехала на отдых за границу. Однако многие связали отъезд Примадонны с началом российской спецоперации на Украине. Протоиерей Андрей Ткачёв и вовсе позволил себе нелестно высказаться в адрес певицы, на что Пугачёва колко ответила ему.
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