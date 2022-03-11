Дизайнер Пивкина выбрала самое безопасное напольное покрытие для детской комнаты
Так, ламинат бывает нескольких категорий в зависимости от состава. Если в нём есть смолы с содержанием формальдегида, то это причинит вред здоровью жителей дома.
Напольное покрытие в доме должно быть не только эстетически привлекательным, прочным и функциональным, но и безопасным. Популярный у большинства россиян ламинат может оказаться опасным для здоровья человека. Всё зависит от его категории, поясняет в беседе с телеканалом "Москва 24" дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина.
"В состав покрытия некоторых сортов ламината входят смолы с содержанием формальдегида. Чтобы оценить степень опасности материала, в мире введены классы эмиссии, или токсичности, по формальдегиду", — уточнила эксперт.
Так, ламинат класса Е1 лучше не применять в спальнях и детских, особенно в сочетании с подогревом полов. А покрытие класса Е0 отвечает высоким требованиям безопасности. Самый недорогой материал для пола — это линолеум. Но он сложен при монтаже, поэтому часто под ним возникает плесень из-за попадающей влаги. К тому же, это полностью синтетическое покрытие.
Кварцвиниловая плитка экологически безопасна, отмечает дизайнер. Это дорогой материал, но в его составе нет феноловых смол и меламина, которые вредят здоровью обитателей дома. К самым же безопасным напольным покрытиям можно отнести паркет и пробковый пол, резюмировала специалист.
Ранее Лайф рассказал, что дизайнеры советуют вернуть на стены ковры, как в советское время. Дело в том, что ковры, находясь в помещении, помогают решить одновременно несколько проблем. Например, снизить уровень шума и вибрации, а также улучшить качество воздуха.
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