Дизайнер Пивкина выбрала самое безопасное напольное покрытие для детской комнаты

Напольное покрытие в доме должно быть не только эстетически привлекательным, прочным и функциональным, но и безопасным. Популярный у большинства россиян ламинат может оказаться опасным для здоровья человека. Всё зависит от его категории, поясняет в беседе с телеканалом "Москва 24" дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина.

"В состав покрытия некоторых сортов ламината входят смолы с содержанием формальдегида. Чтобы оценить степень опасности материала, в мире введены классы эмиссии, или токсичности, по формальдегиду", — уточнила эксперт.

Так, ламинат класса Е1 лучше не применять в спальнях и детских, особенно в сочетании с подогревом полов. А покрытие класса Е0 отвечает высоким требованиям безопасности. Самый недорогой материал для пола — это линолеум. Но он сложен при монтаже, поэтому часто под ним возникает плесень из-за попадающей влаги. К тому же, это полностью синтетическое покрытие.

Кварцвиниловая плитка экологически безопасна, отмечает дизайнер. Это дорогой материал, но в его составе нет феноловых смол и меламина, которые вредят здоровью обитателей дома. К самым же безопасным напольным покрытиям можно отнести паркет и пробковый пол, резюмировала специалист.