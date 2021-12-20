Почему натяжные потолки в квартире нужно регистрировать, иначе коммунальщики засудят Как не остаться без компенсации и ремонта, если вас затопили, но у вас натяжные потолки. 19 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Увы, залив в многоквартирных домах на сегодняшний день — это одна из самых распространённых коммунальных аварий. И, хотя чаще всего подобного рода неприятности случаются по вине жильцов, к сожалению, множатся случаи, когда причина залива кроется в безалаберности управляющих компаний (УК), которые вовремя не проводят регламентные работы по поддержанию в надлежащем состоянии коммуникаций или кровли. Более того, пострадавшим от бездействия коммунальщиков гражданам порой приходится добиваться возмещения ущерба только через суд.

Не оформил переустройство — компенсацию не заплатят

Ольга Евгеньевна является владельцем новой квартиры в Приморском районе Санкт-Петербурга. Для того чтобы обустроить голые стены своей новостройки, женщина взяла кредит, который выплачивает и по сей день. Весной нынешнего года Ольга Евгеньевна в майские праздники гостила за городом у родителей, и ночью ей позвонили соседи снизу с претензиями, что у них с потолка капает вода. Женщина тут же выехала домой и, открыв квартиру, увидела, что на её кухне у самого потолка лопнула труба отопления. Остаток ночи женщина провела в ожидании аварийной службы, а после того, как аварийка, отключив отопление всем квартирам в подъезде, уехала, Ольга Евгеньевна попыталась вызвать представителя своей управляющей компании. Последующие три дня женщина провела в попытке пригласить работников УК для составления акта о случившемся инциденте. Телефонные обращения и даже личный визит не помогали. В итоге на четвёртый день Ольге Евгеньевне удалось получить на копии своего обращения отметку о входящем номере. И только после этого к ней пришли из жилконторы. На составление нужного документа понадобилось более двух часов.

Сотрудники УК упорно отказывались вести перепись всего пострадавшего имущества, а хотели ограничиться формулировкой "дефект системы отопления". И только вмешательство одного из соседей Ольги Евгеньевны, который работает юристом, заставило коммунальщиков описать в акте само повреждение на трубе и испорченную мебель в квартире. После этого ещё через два дня трубу в квартире женщины починили. Но на вопросы о компенсации неизменно следовал устный отказ. Ольга Евгеньевна была вынуждена обратиться за защитой своих интересов в суд. Но он закончился не в пользу женщины. Представитель коммунальщиков в ходе судебного заседания предоставил выписку из технической документации, согласно которой в квартире Ольги Евгеньевны по плану застройщика не предусмотрены: гипсокартонная перегородка, ламинированное покрытие пола и натяжные потолки. А следовательно, за эти пострадавшие элементы, а также кухонную мебель, на которую лилась горячая вода из-под ткани натянутого потолка, и проводку, которая была размещена под ламинатом, возмещения не положены. Так как этот объём вреда возник якобы по вине самой владелицы квартиры, которая оборудовала её технически неграмотно и без обязательного согласования. В итоге пострадавшая женщина компенсацию на восстановительный ремонт так и не получила.

— Ситуация Ольги Евгеньевны неоднозначная, — считает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — С одной стороны, действительно по закону переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме проводится по согласованию с органом местного самоуправления (пункт 1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ). Но это положение вовсе не отменяет обязанности виновной стороны по возмещению вреда (статья 1064 Гражданского кодекса РФ). Другое дело, если в исковых требованиях не было достаточных доказательств, указывающих на вину УК. Тогда у суда может не быть оснований для удовлетворения иска в части обязательства коммунальщиков возместить весь вред.

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И сама Ольга Евгеньевна считает, что неудача в суде её постигла из-за слабой подготовки. Женщина при обращении к правосудию решила, что акта с описанием повреждённой трубы отопления и пострадавшей мебели будет достаточно, поэтому никакой отдельной экспертизы не заказывала. А хитрые коммунальщики в суде всё представили так, что, мол, проблема в системе отопления была, но они её устранили, а мебель пострадала из-за неправильного переустройства кухонного помещения.

— Как правило, управляющие компании без судебного разбирательства вред не возмещают, — утверждает эксперт-оценщик Светлана Новокшанова. — Дело в том, что деятельность управляющих компаний подлежит страхованию, а страховщики, в свою очередь, могут отказать коммунальщикам в выплатах, если в судебном решении будет указание их вины. Поэтому УК в любом суде будут доказывать обратное. Обычно все аргументы коммунальщиков направлены на обвинение застройщиков либо владельцев квартиры. Без экспертизы, которая может такие заявления опровергнуть, получить возмещение очень сложно.

Могут и вообще не отвечать

Ещё более сложная ситуация с заливом по вине коммунальщиков возникла у москвички Елены, которая проживает в старом доме по адресу улица Кубинка, 15, корпус 1.

Девушка является владелицей квартиры, расположенной на предпоследнем этаже. И натяжной потолок в квартире Елены то и дело стал намокать. Сначала москвичка подумала, что её заливают соседи, и поднялась к двери квартиры этажом выше, но там ей никто не ответил. А на двери квартиры Елена увидела вывеску, которая гласила, что данное помещение является собственностью государства. Девушка обратилась в ГУП ДЕЗ Можайского района Москвы, так как эта организация числится управляющей компанией дома, и попросила решить вопрос с протечками. На это представители компании ответили, что проблему устранят.

Однако буквально на следующий день ткань на потолке в квартире Елены провисла под тяжестью влаги, сочившейся с потолка. Когда вызванный девушкой слесарь пришёл, натяжной потолок в её квартире провис до пола. На это представитель управляющей компании сказал, что, мол, девушка виновата сама, так как в старых домах такие потолки никто не монтирует. После чего заверил, что, так и быть, квартиру этажом выше вскроют и всё там проверят. Но в составлении акта по факту залива Елене в категоричной форме отказали. Девушке пришлось вызывать ремонтников, которые переустановили ей потолок во всей квартире, предварительно слив из провисшей ткани несколько вёдер воды. Но через день вода по потолку Елены снова потекла ручьём. И снова в ГУП ДЕЗ Можайского района девушке в составлении акта отказали, указав, что управляющая компания не принимает претензий, так как виновник ситуации — государство, которое является собственником квартиры, расположенной этажом выше. В настоящее время Елена пытается получить ответ на свои обращения от Мосжилинспекции и собирает документы для обращения за судебной защитой.

— Пока для подачи иска у меня других документов, кроме заснятых мной видео с затоплением принадлежащей мне квартиры, нет. Управляющая компания мои обращения игнорирует и составить соответствующий акт отказывается. А в Мосжилинспекции по телефону сказали, что ответ на моё заявление поступит, как только будет готов, — рассказывает Елена. — Сейчас я пытаюсь организовать взаимодействие с экспертами, чтобы от них получить заключение о возможных причинах залива моей квартиры и потом оценить причинённый ущерб.

Случай Елены прокомментировал заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин.

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— К сожалению, некоторые коммунальщики избегают составления акта о заливе, хотя по закону срок составления этого документа не должен превышать 12 часов с момента обращения гражданина. Об этом прямо сказано в пункте 152 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, — заметил Инютин. — Тем, кто попал в ситуацию, когда УК "не спешит" с актом, можно посоветовать составить данный документ самостоятельно в произвольной форме, но с обязательным привлечением соседей в качестве участников осмотра и указанием даты, времени и места составления документа. Тогда надзорные органы или суд его во внимание примут.

Но дело ведь не только в акте (хотя без него на возмещение ущерба рассчитывать сложно). У Елены, как и у Ольги Евгеньевны, тоже установлены натяжные потолки. И никакого разрешения на их монтаж не оформлялось, значит, суд в возмещении откажет?

— Практика показывает, что решение суды выносят на основании исследования представленных доказательств, — поясняет адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если Елена представит заключение независимой экспертизы, в котором будет указан виновник, и приложит к этому отчёт специалиста об оценке ущерба, то управляющей компании возмещать ущерб придётся. А вот в каком размере — это решит суд.

Тем, кого залило по вине УК

Во-первых, нужно составить акт о заливе, в котором указать дату, время и место его составления, полный состав участников комиссии, которая составила акт, точный адрес осматриваемого помещения, ФИО и паспортные данные потерпевшего гражданина и, конечно, причины протечки, виновника залива.

Категорически нельзя соглашаться на предложения управляющей компании составить заочный акт без осмотра, в этот документ представители УК могут вписать всё что угодно.

А вот указать в акте, что во время осмотра проводилась видеосъёмка (кем и при помощи какого устройства), весьма рекомендуется.

Во-вторых, если представители УК не зафиксировали в акте своё согласие, что виновата в случившемся заливе именно управляющая компания, придётся приглашать эксперта, который составит отчёт об ущербе. Без этого документа доказать размер ущерба не удастся, а в некоторых случаях под сомнение может попасть и сам факт залива. УК заявит, что был инцидент, который устранён, а значит, никто никому ничего не должен.

В-третьих, до подачи иска в суд имеет смысл написать жалобы в Мосжилинспекцию, прокуратуру, в некоторых случаях эти надзорные ведомства всё же проводят проверки управляющих компаний.

Авторы Максим Греков