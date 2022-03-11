"Становятся полем боя и орудием": Депутат Хинштейн назвал закономерным решение о блокировке Facebook и Instagram

Он также указал на то, что руководство компании Meta должно было найти в себе силы прокомментировать ситуацию с легализацией публикаций с травлей российской стороне.

Председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с Лайфом прокомментировал требование Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram в связи с тем, что компания разрешила публиковать в соцсети призывы к насилию против военных России.

"Мне жаль, что так складываются обстоятельства, но далее закрывать глаза на отношение технологических гигантов не представляется возможным. Развёрнутая информационная война Западом против России приводит к реальности, когда ведущие международные онлайн-платформы становятся одновременно и полем боя, и орудием. В текущей ситуации блокировка платформ Meta закономерна", — уверен собеседник Лайфа.

По мнению депутата, бизнес-модель корпорации Марка Цукерберга изначально построена на принципе "рост любой ценой", и она это в который раз доказывает. Он также отметил, что чем больше ненависти на платформе, тем выше пользовательское вовлечение, то есть, пояснил политик, стравливая народы, Meta продолжает на этом активно зарабатывать. Александр Хинштейн также уверен в том, что соцсети уже давно не придерживаются принципа нейтральности и свободы слова, они сами решают, кому говорить позволено, а кому нет, кому можно угрожать, а чьи действия оправдать.

"Напомню, Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских граждан, военных в Facebook и Instagram. Внутреннюю переписку холдинга приводит международное агентство Reuters. Я тоже активный пользователь соцсетей, но считаю, что стоит ориентироваться на отечественные компании. Я завёл аккаунт в Instagram менее года назад, использовал эту соцсеть для обратной связи с гражданами, со своими избирателями. Зачастую именно из сообщений, направленных в личку, я узнавал о резонансных ситуациях, требующих немедленного реагирования", — заявил глава Комитета Госдумы по информполитике.