Футболист "Ростова" Хаджикадунич перешёл в "Мальмё"

Футболист "Ростова" Деннис Хаджикадунич перешёл в шведский "Мальмё" на правах аренды. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Срок аренды 23-летнего центрального защитника сборной Боснии и Герцеговины рассчитан до конца 2022 года.

В июле 2018 года Хаджикадунич подписал с "Ростовом" контракт на пять сезонов. В составе клуба он провёл 69 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.