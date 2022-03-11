Футболист "Ростова" Хаджикадунич перешёл в "Мальмё"
В июле 2018 года он подписал контракт с российским клубом на пять сезонов.
Футболист "Ростова" Деннис Хаджикадунич перешёл в шведский "Мальмё" на правах аренды. Об этом сообщается на сайте российского клуба.
Срок аренды 23-летнего центрального защитника сборной Боснии и Герцеговины рассчитан до конца 2022 года.
В июле 2018 года Хаджикадунич подписал с "Ростовом" контракт на пять сезонов. В составе клуба он провёл 69 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.
ФК "Ростов"