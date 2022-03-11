НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 13:32

"Рубин" приостановил контракты с футболистами из Дании и Черногории

В турнирной таблице чемпионата России команда занимает десятое место.

Казанский "Рубин" приостановил до лета 2022 года действие контрактов с датским полузащитником Андерсом Дрейером и хавбеком из Черногории Сеадом Хакшабановичем. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 20 матчах команда Леонида Слуцкого набрала 25 очков.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

СМИ: "Ростов" приостанавливает контракты с пятью иностранными футболистами

СМИ: "Ростов" приостанавливает контракты с пятью иностранными футболистами

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

Обложка ©

ФК "Рубин"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1