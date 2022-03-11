"Рубин" приостановил контракты с футболистами из Дании и Черногории
В турнирной таблице чемпионата России команда занимает десятое место.
Казанский "Рубин" приостановил до лета 2022 года действие контрактов с датским полузащитником Андерсом Дрейером и хавбеком из Черногории Сеадом Хакшабановичем. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 20 матчах команда Леонида Слуцкого набрала 25 очков.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.
ФК "Рубин"