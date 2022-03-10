СМИ: "Ростов" приостанавливает контракты с пятью иностранными футболистами

"Ростов" на фоне ситуации на Украине приостанавливает действие контрактов с пятью иностранными футболистами. Об этом передаёт "РБ-Спорт".

Контракты будут приостановлены с ангольским защитником Баштушем, боснийским игроком обороны Деннисом Хаджикадуничем, норвежским хавбеком Магнусом Кнудсеном, шведскими полузащитниками Армином Гиговичем и Понтусом Алмквистом.

Сообщается, что клуб пошёл навстречу футболистам, обратившимся с просьбой о приостановке договоров.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.