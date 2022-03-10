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10 марта, 12:38

СМИ: "Ростов" приостанавливает контракты с пятью иностранными футболистами

В турнирной таблице чемпионата России клуб занимает 14-е место.

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

"Ростов" на фоне ситуации на Украине приостанавливает действие контрактов с пятью иностранными футболистами. Об этом передаёт "РБ-Спорт".

Контракты будут приостановлены с ангольским защитником Баштушем, боснийским игроком обороны Деннисом Хаджикадуничем, норвежским хавбеком Магнусом Кнудсеном, шведскими полузащитниками Армином Гиговичем и Понтусом Алмквистом.
Сообщается, что клуб пошёл навстречу футболистам, обратившимся с просьбой о приостановке договоров.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

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Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

Роман Фейгин

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