СМИ: "Ростов" приостанавливает контракты с пятью иностранными футболистами
В турнирной таблице чемпионата России клуб занимает 14-е место.
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"Ростов" на фоне ситуации на Украине приостанавливает действие контрактов с пятью иностранными футболистами. Об этом передаёт "РБ-Спорт".
Контракты будут приостановлены с ангольским защитником Баштушем, боснийским игроком обороны Деннисом Хаджикадуничем, норвежским хавбеком Магнусом Кнудсеном, шведскими полузащитниками Армином Гиговичем и Понтусом Алмквистом.
Сообщается, что клуб пошёл навстречу футболистам, обратившимся с просьбой о приостановке договоров.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.