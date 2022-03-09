"Нас обокрали": Как ФИФА наплевала на правила и не пустила Россию на ЧМ в Катар Лайф рассказывает, почему организация забыла про собственные правила и приняла абсолютно политическое решение на фоне ситуации на Украине 9 марта, 12:23 Коллаж LIFE. Фото © VK / Сборная России по футболу / Павел Чуринов

Спустя много дней ФИФА всё-таки приняла официальное решение и не пустила Россию на чемпионат мира по футболу в Катар. Чем продиктовано это решение, понять совсем не трудно, — спецоперацией РФ на Украине. Любопытно, что никакими пунктами регламента в ФИФА даже не пытаются прикрыться. Лайф разбирается, что стояло за историческим решением организации и какой была на него реакция в мире.

Россия без чемпионата мира

Теперь это стало известно официально: все усилия наших футболистов, получается, были напрасны. Сейчас можно много говорить о том, что если бы Кудряшов не забил в свои ворота в матче против Хорватии, то, наверное, и вопросов сейчас не возникало. Вполне возможно, но даже в нынешних условиях решение ФИФА крайне странное.

"После решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с исполкомом УЕФА, отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления бюро оргкомитета ФИФА приняло решение о том, что сборная Польши выходит в финал пути B, который запланирован на 29 марта 2022 года, в котором она встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии", — говорится в опубликованном решении организации.

Фото © VK / Сборная России по футболу / Павел Чуринов

Обратите внимание: в релизе нет ни одного слова про хоть какие-либо пункты регламента или правил организации. А нет их по одной простой причине: само по себе такое решение опирается только на политическую составляющую и ситуацию в мире. ФИФА, равно как и УЕФА, не имеет такого правила, которое бы позволяло так бесцеремонно выкидывать целую страну из системы мирового футбола.

"Нас обокрали. На фоне всеобщей истерии это решение читалось. Когда можно получить какую-то выгоду, они пользуются этим", — заявил РИА "Новости" экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко.

А вот ещё любопытный момент. Стыковой матч Шотландия — Украина перенесли на лето. То есть футболисты из Незалежной ещё сохраняют шансы на поездку в Катар. Почему так нельзя было сделать в ситуации с нашей сборной, большой вопрос и главная загадка. А особенно с учётом того, что РФС обратился в CAS из-за отстранения наших сборных и клубов. Однако в ФИФА решили даже не дожидаться решения суда и сыграть, что называется, на опережение.

Фото © VK / Сборная России по футболу / Павел Чуринов

Впрочем, сильно надеяться на CAS не стоит. Вряд ли спортивный арбитраж успеет до 24 марта (именно тогда должны были играть наши с поляками) вынести решение, которое будет идти в противовес санкциям ФИФА и даст новую надежду нашей команде. Впрочем, даже Валерий Карпин говорит, что шансов на это очень мало и ждать какого-то прорыва здесь не стоит.

Польский сценарий

А вот кто точно безумно счастлив от такого решения ФИФА — это сборная Польши. Её взяли и просто так пропустили в финальный матч мини-турнира за право попасть на ЧМ-2022. То есть поляки, сами того не ведая, сделали первый шаг в сторону Катара. Есть ощущение, что это был удар не только по России, но и вообще по всей системе европейского футбола.

Одно дело — дисквалификация России, а другое — пропуск Польши. И если с первым решением вся Европа, словно в один голос, соглашается, то вот со вторым уже гораздо меньше согласия. Вот, например, что сказали в шведской федерации футбола.

Фото © ТАСС / Marcin Karczewski / Newspix via ZUMA Press

"Мы думаем, что по спортивному принципу разумно и наиболее справедливо было бы, если бы в полуфинале сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться принцип игры с равными условиями, то есть победы в двух матчах для выхода в финальную часть чемпионата мира", — заявил генеральный секретарь шведской футбольной ассоциации (SvFF) Хокан Сьостранд.

Впрочем, даже в сборной Польши были немножко в шоке от такого шага ФИФА. Поляки в беседе с ТАСС заявили, что предпочли бы обыграть нашу сборную на поле, но, дескать, в нынешних условиях по-другому нельзя. Что же мешает сейчас такой гордой и уверенной в своих силах Польше обратиться в ФИФА и попытаться опротестовать это решение, раз они так хотели переиграть нашу команду?

В целом удивляться решению ФИФА сейчас не стоит. Да и тому, что оно не опирается ни на одно правило организации, тоже. Теперь всем нам стоит ждать решения CAS и долгих судебных разбирательств. Ведь Россия будет бороться не только за восстановление своего статуса на мировой футбольной арене, но и ещё возможную компенсацию. И вот тут действительно есть на что надеяться.

Справедливо ли решение ФИФА о недопуске России на ЧМ в Катар? Да Нет

Авторы Шамиль Гаджиев