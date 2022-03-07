ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в иностранных клубах

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами. Об этом сообщается на сайте организации.

Как уточняется, иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

"В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), до 10 марта не придут к какому-либо соглашению со своими иностранными игроками и тренерами, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 г.)", — сказано в заявлении ФИФА.

Данное решение также касается и легионеров, выступающих ныне в чемпионате Украины, который приостановлен. Также несовершеннолетних футболистов из Незалежной, которые покинули страну, освободят от правила, запрещающего международные переходы игроков в возрасте до 18 лет.