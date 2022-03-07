НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 20:25

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в иностранных клубах

Данное решение также касается и иностранцев, выступающих ныне в чемпионате Украины, который приостановлен.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами. Об этом сообщается на сайте организации.

EPFL исключила из своего состава российские чемпионаты

EPFL исключила из своего состава российские чемпионаты

Как уточняется, иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

"В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), до 10 марта не придут к какому-либо соглашению со своими иностранными игроками и тренерами, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 г.)", — сказано в заявлении ФИФА.

В CAS сообщили, что не получали апелляцию от РФС из-за исключения сборных России

В CAS сообщили, что не получали апелляцию от РФС из-за исключения сборных России

Данное решение также касается и легионеров, выступающих ныне в чемпионате Украины, который приостановлен. Также несовершеннолетних футболистов из Незалежной, которые покинули страну, освободят от правила, запрещающего международные переходы игроков в возрасте до 18 лет.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

Стыковой матч ЧМ в Катаре Россия – Польша может состояться в июне

Стыковой матч ЧМ в Катаре Россия – Польша может состояться в июне

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1